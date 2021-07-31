بسبب وعكة صحية.. نقل رئيس حركة النهضة التونسية إلى المستشفى

وكالات:

ذكرت إذاعة موزاييك التونسية، نقلا عن مصادرها، أنه تم نقل رئيس مجلس النواب المجمد ورئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، إلى مصحة خاصة إثر تعرضه لوعكة صحية، وذلك لإجراء الفحوصات والمعاينات اللازمة.

وأعلن القضاء العسكري التونسي، أن النائب ياسين العياري الذي اعتقل أمس الجمعة سيقضي عقوبة سجن صدرت بحقه في 2018 بتهمة "الحط من معنويات الجيش"، فيما ذكرت تقارير محلية اليوم وضع قاض مكلف بقضايا إرهابية تحت الإقامة الجبرية.

وذكرت وسائل إعلامية محلية، من بينهما إذاعتا "موزاييك اف ام" و"جوهرة اف ام"، أن القاضي المثير للجدل البشير العكرمي وضع تحت الإقامة الجبرية تنفيذا لقرار صادر عن وزير الداخلية المكلف رضا غرسلاوي، المستشار الأمني السابق للرئيس قيس سعيد.

وكثيرًا ما وجه نشطاء ومحامون اتهامات للعكرمي الذي تولى النظر في قضايا على صلة بالإرهاب من بينها اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، بالتواطئ عمدا لتعطيل سير التحقيق. ويصفه منتقدوه بأنه ذراع حزب حركة النهضة الإسلامية في القضاء.

وكان مجلس القضاء العدلي قرر في وقت سابق من هذا الشهر إيقاف القاضي عن العمل وإحالة ملفه إلى النيابة العامة بعد اتهامه من قبل رئيس محكمة التعقيب بالتستر على ملفات متعلقة بالإرهاب.