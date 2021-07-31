Masrawy logo white

القضاء العسكري التونسي يحقق مع نواب موقوفين من حزب "ائتلاف الكرامة"

09:04 م السبت 31 يوليه 2021
القضاء العسكري التونسي يحقق مع نواب موقوفين من حزب "ائتلاف الكرامة"

النائب ماهر زيد

تونس - (د ب أ)

قال النائب ماهر زيد عن ائتلاف الكرامة المحسوب على اليمين الديني، اليوم السبت إن القضاء العسكري أمر بإيقافه مع نواب آخرين من الحزب للتحقيق معهم في أحداث تخص تورطهم في مناوشات مع قوات الأمن في مطار قرطاج الدولي قبل أشهر.

وظهر النائب في مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل يعلن إيقافه مع النائبين المحامي سيف الدين مخلوف رئيس كتلة الحزب في البرلمان، وعبد اللطيف العلوي ومحمد العفاس.

وقال المحامي ملاك بن عمر "تم فتح تحقيق مواز في المحكمة العسكرية مع التوسع في المتهمين ومن بينهم النائب ماهر زيد الذي سلم نفسه منذ قليل".

وائتلاف الكرامة من أشد المناوئين للرئيس قيس سعيد وهو يعارض بشدة إعلانه التدابير الاستثنائية وقراره تجميد اختصاصات البرلمان.

ماهر زيد تونس أحداث تونس حزب ائتلاف الكرامة

الخبر التالى:

الخارجية الفلسطينية تنبه المجتمع الدولي لخطورة تعميق الاستيطان الإسرائيلي

كورونا.. لحظة بلحظة

42

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

331

متعافون اليوم

284170

إجمالي الإصابات

16514

إجمالي الوفيات

229167

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل بداية من غدٍ الأحد.. بدء تطبيق القواعد الجديدة لصرف مقررات التموين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا