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وزيرة خارجية السودان تبحث مع نظيرها الجزائري تطورات قضية سد النهضة

08:51 م السبت 31 يوليه 2021
وزيرة خارجية السودان تبحث مع نظيرها الجزائري تطورات قضية سد النهضة

مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية

الخرطوم - (أ ش أ):

بحثت مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السودانية، مع رمطان لعمامرة، وزير الشؤون الخارجية الجزائرية والجالية الوطنية بالخارج، في الخرطوم اليوم /السبت/، علاقات التعاون بين البلدين وقضية سد النهضة والملف الليبي.

ورحبت المهدي بوزير الخارجية الجزائري، وقدمت شرحا مفصلا حول تطورات الوضع في أزمة سد النهضة. وأشارت إلى أن الخرطوم تسعى للوصول إلى حل دبلوماسي لأزمة سد النهضة، وشددت على موقف السودان الثابت الذي يتمثل في ضرورة الاتفاق القانوني الملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وأعربت وزيرة الخارجية عن أملها في عودة أثيوبيا إلى رشدها في التعاطي مع الموقف السوداني بمسؤولية وإرادة، مؤكدة أن السودان قلق للأوضاع في أثيوبيا وحريص على الاستقرار فيه.

على صعيد منفصل، أكدت المهدي ضرورة تنسيق الجهود لمساعدة الأطراف الليبية للوصول إلى اتفاق وحل يحقق السلام والاستقرار، مشيرة إلى أن السودان لن يدخر جهدا في سبيل تحقيق الامن والاستقرار في ليبيا ومحاصرة الصراع وتداعيات الوضع علي الجوار والمنطقة.

من جانبه، أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائرية والجالية الوطنية بالخارج، متانة العلاقات الثنائية بين البلدين والتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن الجزائر تسعى إلى معالجة أزمة سد النهضة بالدفع الايجابي لتوفر الارادة والثقة لدى الأطراف لفتح آفاق للتفاوض.

وثمن الدور الذي يلعبه السودان ضمن دول الجوار لمساعدة ليبيا الشقيقة في الوصول إلى الاستقرار.

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مريم الصادق المهدي السودان سد النهضة الخرطوم

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