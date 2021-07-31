استعدادات عسكرية صينية لمواجهة "التهديدات المتنامية" على حدودها مع أفغانستان

موسكو- (أ ش أ):

أوردت وكالة الأنباء الروسية أن الصين تجري استعدادات عسكرية مكثفة لمجابهة التهديدات المتنامية على حدودها مع أفغانستان.

واستدلت وكالة (سبوتنيك) الروسية على تصريحات الرئيس الصيني شي جين بينغ، التي دعا خلالها إلى التركيز - بصورة كبيرة - على تطوير الجيش الصيني والاستعداد لحرب عسكرية، لمواجهة التهديدات المتنامية على حدود بلاده مع أفغانستان.

وذكرت الوكالة أن تصريحات الرئيس الصيني تأتي في وقت تواجه فيه البلاد تهديدا متناميا على حدودها مع أفغانستان.

ونسبت الوكالة إلى جين بينغ القول: "يجب مواصلة العمل على تقوية التخطيط الكلي الخاص بالحرب وإجراء الاستعدادات اللازمة لصراع عسكري"، مؤكدا على أهمية إعداد جيش قوي بسرعة كبيرة لمواجهة المخاطر التي تهدد الصين.

يشار إلى أن الجيش الصيني يحتل المرتبة رقم 3 بين أقوى 140 جيشا في العالم، ويأتي بعد الجيشين الأمريكي والروسي، اللذين يحتلان المرتبتين الأولى والثانية على التوالي، بحسب ما ذكره تقرير عن الجيش الصيني، لموقع (غلوبال فاير بور) الأمريكي.