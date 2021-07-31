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رئيس مجلس الوزراء السوداني يبحث مع وزير خارجية الجزائر الأوضاع بالمنطقة

07:58 م السبت 31 يوليه 2021
رئيس مجلس الوزراء السوداني يبحث مع وزير خارجية الجزائر الأوضاع بالمنطقة

رئيس حكومة السودان عبدالله حمدوك

الخرطوم - (أ ش أ):

بحث رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، اليوم السبت، مع وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالجمهورية الجزائرية رمطان لعمامرة، مجموعة من القضايا الإقليمية والحلول الممكنة لها.

كما تناول اللقاء تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة، ومن بينها التكامل في مجال الزراعة وتبادل الخبرات.

واستقبل حمدوك، في الخرطوم اليوم، وزير الخارجية الجزائري، والوفد المرافق له، بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف، ووزيرة الخارجية الدكتورة مريم الصادق.

ورحب رئيس الوزراء، خلال اللقاء، بزيارة الوفد الجزائري للسودان، وحيّا الجزائر، حكومةً وشعباً، مثمنا اهتمام الجزائر بالوضع في السودان والعلاقات الثنائية والإقليمية.

وتلقى رئيس مجلس الوزراء السوداني، خلال اللقاء، الدعوة لزيارة الجزائر وذلك في إطار تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وللتباحث في عدد من القضايا.

وأعرب وزير الخارجية الجزائري عن شكره لحكومة السودان على حرارة الاستقبال ونجاح الزيارة.

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عبدالله حمدوك السودان حكومة السودان الجزائر

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