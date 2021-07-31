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الرئاسي الليبي يبحث مع الدبيبة مستجدات الوضعين الأمني والصحي في البلاد

07:18 م السبت 31 يوليه 2021
الرئاسي الليبي يبحث مع الدبيبة مستجدات الوضعين الأمني والصحي في البلاد

رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي

طرابلس - (د ب أ)

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، وعضوي المجلس عبد الله اللافي وموسى الكوني، اليوم السبت، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، آخر المستجدات في البلاد، على الصعيدين الصحي والأمني.

واستعرض اللقاء الإجراءات المتبعة لمجابهة تفشي جائحة فيروس كورونا، وسبل الحد من انتشارها، وفق بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كما شدد الاجتماع على دور الحكومة من خلال أجهزتها المختصة في مضاعفة العمل، واستمرار حملات تطعيم اللقاح المضاد لانتشار الفيروس في مختلف أنحاء البلاد.

وتطرق الاجتماع لمناقشة الأوضاع الأمنية في بعض المناطق التي شهدت بعض الخروقات الأمنية خلال الفترة الماضية، واستمرار التنسيق بين الأجهزة المعنية من أجل استتباب الأمن، وممارسة كل هذه الأجهزة لدورها في حفظ الأمن العام.

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