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رجال الإطفاء اليونانيون يكثفون جهودهم لاحتواء حرائق الغابات

06:38 م السبت 31 يوليه 2021
رجال الإطفاء اليونانيون يكثفون جهودهم لاحتواء حرائق الغابات

أرشيفية

أثينا - (أ ش أ):

كثف قرابة مائة من رجال الإطفاء، بمساعدة خمس ناقلات جوية ومروحيتين، جهودهم لاحتواء حرائق الغابات في منطقة أتشيا البيلوبونيسية.

وطلبت السلطات اليونانية اليوم السبت، من سكان قرى لامبيري وكاماريس وزيريا وآنو زيريا مغادرة منازلهم مع اقتراب النيران من المناطق السكنية، وفق ما أوردته صحيفة (كاثمريني) اليونانية.

وتحاول السلطات اليونانية تكثيف جهودها لمكافحة حرائق الغابات، التي بدأت منذ أواخر الإسبوع الماضي.

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