"الاستخبارات العراقية" تعتقل مسؤولي الدعم اللوجستي في تنظيم داعش الإرهابي

بغداد - (أ ش أ):

أعلنت وكالة الاستخبارات بوزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت القبض على سبعة متهمين بقضايا الإرهاب ومسؤولين عن الدعم اللوجستي في كركوك.

وذكرت الوكالة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية -: "أنه تواصل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية جهودها الميدانية من خلال جمع المعلومات، عن الخلايا النائمة ومن خلال عملياتها الاستباقية تمكنت مفارزها في محافظة كركوك من إلقاء القبض على سبعة أهداف مطلوبين وفق المادة 4/ 1 إرهاب".

وأضافت، أنه "على إثر اعترافات المتهمين تبين أنهم بايعوا عصابات داعش /وكانوا يوفرون الدعم اللوجستي لعناصر داعش الإرهابية ،حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصوليا وفق القانون".

وفي سياق أخر أعلنت قيادة عمليات البصرة، القبض على أربعة أشخاص مطلوبين وفق مواد جنائية مختلفة ومصادرة بنادق كلاشنكوف عدد عشرة، ورشاشة متوسطة BKc عدد2 وبندقية RBK عدد واحد ورمان يدوي عدد/3 ،وكميات من مخازن العتاد الخفيفة والمتوسطة"، مشيرة إلى أن "مناطق التفتيش شملت القاطع الشمالي والجنوبي ومركز محافظة البصرة، وذلك حسب معلومات استخبارية وتنسيق بين الأجهزة الأمنية ضمن قاطع المسؤولية".