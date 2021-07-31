Masrawy logo white

"الاستخبارات العراقية" تعتقل مسؤولي الدعم اللوجستي في تنظيم داعش الإرهابي

05:28 م السبت 31 يوليه 2021
"الاستخبارات العراقية" تعتقل مسؤولي الدعم اللوجستي في تنظيم داعش الإرهابي

الجيش العراقي

بغداد - (أ ش أ):

أعلنت وكالة الاستخبارات بوزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت القبض على سبعة متهمين بقضايا الإرهاب ومسؤولين عن الدعم اللوجستي في كركوك.

وذكرت الوكالة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية -: "أنه تواصل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية جهودها الميدانية من خلال جمع المعلومات، عن الخلايا النائمة ومن خلال عملياتها الاستباقية تمكنت مفارزها في محافظة كركوك من إلقاء القبض على سبعة أهداف مطلوبين وفق المادة 4/ 1 إرهاب".

وأضافت، أنه "على إثر اعترافات المتهمين تبين أنهم بايعوا عصابات داعش /وكانوا يوفرون الدعم اللوجستي لعناصر داعش الإرهابية ،حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصوليا وفق القانون".

وفي سياق أخر أعلنت قيادة عمليات البصرة، القبض على أربعة أشخاص مطلوبين وفق مواد جنائية مختلفة ومصادرة بنادق كلاشنكوف عدد عشرة، ورشاشة متوسطة BKc عدد2 وبندقية RBK عدد واحد ورمان يدوي عدد/3 ،وكميات من مخازن العتاد الخفيفة والمتوسطة"، مشيرة إلى أن "مناطق التفتيش شملت القاطع الشمالي والجنوبي ومركز محافظة البصرة، وذلك حسب معلومات استخبارية وتنسيق بين الأجهزة الأمنية ضمن قاطع المسؤولية".

هذا المحتوى من

الاستخبارات العراقية الدعم اللوجستي تنظيم داعش العراق

الخبر التالى:

الرئيس التونسي: لا مجال اليوم للظلم والابتزاز ومصادرة الحقوق

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
42

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

331

متعافون اليوم

284170

إجمالي الإصابات

16514

إجمالي الوفيات

229167

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| السيسي يطلع على عينات جديدة من البنكنوت تصدر نوفمبر المقبل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا