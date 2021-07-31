خبراء روس يتوقعون تحقيق مناعة القطيع ضد "كورونا" في روسيا بحلول نهاية 2021

موسكو - (أ ش أ):

أكد خبراء صحة روس، اليوم السبت أن روسيا ستحقق مناعة القطيع ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، بحلول نهاية العام الجاري، مع الأخذ في الاعتبار معدلات التلقيح وحالات الإصابة التي لا يظهر عليها أعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال خبير علم المناعة فلاديسلاف تشيموشجوف لوكالة أنباء "تاس" الروسية، إن روسيا ستتمكن من تحقيق مناعة القطيع ، في وقت أبكر من المتوقع بناء على الإحصائيات الرسمية لمعدلات انتشار العدوى والتلقيحات.

وأضاف تشيموشجوف إن "معظم التوقعات لا تأخذ في الاعتبار المناعة التي تنمو لدى الأشخاص ، الذين أصيبوا بفيروس كورونا دون علمهم (الحالات التي لا يظهر عليها أعراض)، ورغم أنهم قليلين إلا أنهم متواجدين".

ولفت الخبير الروسي إلى أنه كان يتوقع تحقيق مناعة القطيع في العاصمة موسكو بحلول يوليو، لكن تحورات فيروس كورونا المستجد أثرت على الوضع بالسلب، مشيرا إلى أنه الآن يتوقع تحقيق المناعة بحلول نهاية العام فقط ،إذا لم تظهر أي تحورات جديدة من الفيروس تؤثر على عمل اللقاح.

من ناحية أخرى، قال خبير الأمراض المعدية الروسي يفجيني تيماكوف إن تحقيق مناعة القطيع في روسيا ،تأخر بسبب رفض بعض الروس الحصول على لقاحات فيروس كورونا.

وأكد تيماكوف أن "روسيا لن تحقق مناعة القطيع بدون التلقيح.. وبالنظر إلى معدلات التلقيح الحالية، سيكون من الجيد تحقيق مناعة القطيع بحلول نهاية العام الجاري"، محذرا من أن "نحو 50% من السكان لا يريدوا أن يتم تلقيحهم ولا يخططون لتلقي اللقاح، لذلك سيكون من الصعب تحقيق مناعة القطيع".