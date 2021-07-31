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رابطة العالم الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي على سفينة تجارية سعودية

05:19 م السبت 31 يوليه 2021
رابطة العالم الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي على سفينة تجارية سعودية

سفينة تجارية ارشيفية

الرياض - (أ ش أ):

دانت رابطة العالم الإسلامي، اليوم السبت، الهجوم الإرهابي بطائرة مسيرة معادية على سفينة تجارية سعودية، والذي جرى إحباطه.

وأكدت الرابطة - في بيانٍ صدر عن أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى - أن هذا الاعتداء الإرهابي يشكل انتهاكا جسيماً لجميع القوانين والأعراف الدولية، التي تنص على حرية الملاحة البحرية وسلامتها.

وأعربت الرابطة - في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية - عن استنكارها وشجبها لهذا العمل الإرهابي الذي استهدف التأثير على أمن واستقرار المنطقة، وتهديد أمن وسلامة التجارة العالمية.

وجدّدت وقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتأييدها الكامل لما تتخذه من إجراءات للمحافظة على أمنها واستقرارها وسلامة وحرية الملاحة البحرية في هذا الشأن.

هذا المحتوى من

سفينة تجارية سعودية السعودية الإرهاب رابطة العالم الإسلامي طائرة مسيرة

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