وزير خارجية التشيك يبحث في القاهرة التطورات الإقليمية

القاهرة- (د ب أ):

وصل وزير خارجية جمهورية التشيك، ياكوب كولهانيك، إلى القاهرة، السبت، فى زيارة لمصر تستغرق يومين .

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس عبد لفتاح السيسي وزير خارجية التشيك لبحث سبل دعم التعاون وآخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .

وكانت وزارة الخارجية التشيكية أصدرت بيانا حول زيارة كولهانيك لمصر جاء فيه أن الوزير سيلتقى، إلى جانب الرئيس السيسى، وزير الخارجية سامح شكري، لبحث ملف علاقات التعاون، بما في ذلك التعاون التجاري والوضع في الشرق الأوسط، والسياحة في ظل فيروس كورونا.

وأضافت الوزارة أن إحدى أولويات زيارة الوزير التشيكي، هي دعم رجال الأعمال التشيك واستئناف السفر بين البلدين بعد انتهاء وباء كورونا، لافتة إلى أن وفدا من رجال الأعمال يرافق الوزير خلال زيارته.

وبحسب الوزراة، سيلتقي وزير الخارجية التشيكي خلال الزيارة قوات بلاده العاملة ضمن بعثة المراقبة الدولية في سيناء، منذ سنوات.