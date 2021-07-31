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الري السودانية: النيل الأزرق بلغ درجة الفيضان

03:22 م السبت 31 يوليه 2021
الري السودانية: النيل الأزرق بلغ درجة الفيضان

وزير الري السوداني ياسر عباس

وكالات:

أعلنت وزارة الري والموارد المائية في السودان، السبت، عن بلوغ منسوب النيل الأزرق، أبرز روافد نهر النيل درجة الفيضان.

وأوضحت الري السودانية أن النيل الأزرق بلغ مستويات قياسية عند محطة الديم القريبة من الحدود السودانية الإثيوبية مع تجاوز إيراده نحو 600 مليون متر مكعب، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وطالبت الوزارة المواطنين في كل القطاعات أخذ كل التحوطات اللازمة من البيان اليومي للجنة الفيضان.

وفي 19 يولوي الجاري، زعمت إثيوبيا أنها نجحت في إنجاز المرحلة الثانية من عملية ملء سد النهضة، بصورة أحادية ودون التوصل إلى اتفاق ملزم مع مصر والسودان.

وقال بيان صادر من لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية السودانية إن جملة إيراد النيل الأزرق لشهر يوليو 2021 بلغ حوالى 5 مليار متر مكعب مقارنة ب 7.8 مليار متر مكعب يوليو 2020 (أقل ب 2.8 مليار متر مكعب).

وأضاف أن جملة إيراد نهر عطبرة لشهر يوليو 2021 حوالى 4 مليار متر مكعب مقارنة بـ 2.8 مليار متر مكعب في يوليو 2020 (أكبر ب 1.2 مليار متر مكعب).

وأكد أن الخرطوم سجلت (15.72 متر) مشيرا إلى أنه تبقى لمنسوب الفيضان (16.50 متر) أي أقل من 78 سم.

وزارة الري السودانية الفيضان السودان النيل الأزرق

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