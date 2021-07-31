مصر تستنكر هجومًا إرهابيًا بمحافظة صلاح الدين العراقية

القاهرة- أ ش أ:

أعربت مصر، السبت، عن بالغ استنكارها وإدانتها للهجوم الإرهابي الذي وقع مساء أمس الجمعة على مجلس عزاء بمحافظة صلاح الدين العراقية والذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين وعناصر من الأمن العراقي.

وعبرت مصر- فى بيان لوزارة الخارجية - عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة العراق وشعبه الشقيق، ولذوي الضحايا الأبرياء في هذا الهجوم الإرهابي الدنيء.

كما أعربت مصر عن صادق دعواتها أن يَمُنَّ الله بالشفاء العاجل على المُصابين.

وأكدت مصر مجددا على وقوفها الكامل مع العراق الشقيق، ودعمها لما يتخذه من إجراءات لصون أمنه واستقراره، واستئصال آفة الإرهاب البغيضة؛ مشددة على ثقتها في أن تلك الأعمال الخسيسة لن تزيد العراق والعراقيين إلا حرصا على دحر الإرهاب وداعميه، وبسط سيطرته على كامل ترابه الوطني.