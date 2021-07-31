انطلاق أول رحلة سياحية لسفينة عملاقة من السعودية نحو وجهات إقليمية

قبة جدة سوبر دوم التي تم افتتاحها حديثًا ويُقال إن

الرياض- (أ ف ب):

انطلقت أول رحلة سياحية بحرية لسفينة عملاقة من مرفأ في السعودية مساء الجمعة نحو وجهات إقليمية، في إطار سياسة الانفتاح التي بدأت المملكة تطبيقها منذ سنوات ومع محاولاتها تنويع اقتصادها المرتهن للنفط.

ويُعتبر تطوير قطاع السياحة أحد أهمّ أسس "رؤية 2030"، وهي خطّة اقتصادية طموحة طرحها وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع أكبر اقتصاد عربي ووقف ارتهانه للنفط.

أبحرت السفينة العملاقة "بيليسيما" متعددة الطوابق مساء الجمعة من أول محطة للرحلات البحرية في مرفأ جدة على البحر الأحمر في غرب البلاد في مستهل "سلسلة من الرحلات السياحية الفاخرة على مدى 3 و4 ليال وحتى 30 أكتوبر"، على ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وستنفذ السفينة المملوكة لشركة "إم أس سي" ومقرها سويسرا 21 رحلة خلال الاشهر الثلاثة المقبلة "نحو وجهات محلية وإقليمية وتصل إلى العقبة في الأردن وسفاجا في مصر" قبل العودة إلى جدة.

ويمكن للسفينة البالغ طولها أكثر من 300 متر والتي بدأت أولى رحلاتها في 2019 حمل نحو 4500 راكب.

واستعرضت قناة الإخبارية الحكومية في تقرير الجمعة مع انطلاق الرحلة الأنشطة الترفيهية على متن السفينة التي تضم أحواض سباحة وأندية صحية ومطاعم ومقاهي وصالات عرض.

وتبدأ أسعار الرحلات من 2195 ريالا (نحو 585 دولارا)، بحسب عدة وكالات سياحية. وتتضمن الرحلات الذهاب إلى الأقصر في مصر والبتراء في الأردن، حسب واس.

في ابريل الفائت، اتفقت شركة كروز السعودية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة الحكومي مع شركة "إم أس سي" الدولية على تسيير رحلات شتوية بين نوفمبر ومارس 2022 انطلاقا من جدة والدمام على ساحل الخليج في شرق البلاد، سعيًا إلى اجتذاب 170 ألف راكب.

والأربعاء، افتتحت السعودية أول محطة لسفن السياحة البحرية في ميناء جدة الإسلامي.

وقال المدير التنفيذي لشركة كروز السعودية فواز فاروقي إنّ "تدشين أول محطة لسفن الكروز يمثل خطوة مهمة ... لدعم نمو القطاع السياحي في المملكة"، على ما ذكرت واس.

وبدأت السعودية التي تعد 35 مليون نسمة وظلت مغلقة فترة طويلة، في 2019 إصدار تأشيرات سياحية فورية لمواطني 49 دولة معظمها أوروبية، بعدما كانت التأشيرات تُمنح لرجال الأعمال والحجاج الآتين إلى مكة والمدينة المنورة.

والخميس، قررت السعودية إعادة فتح أراضيها أمام السياح الملقحين بالكامل.

وتأثرت قطاع الرحلات السياحية البحرية حول العالم بشدة جراء جائحة كوفيد-19.

وخضعت السفينة وطاقمها لفترة حجر صحي مدة 14 يومًا قبل انطلاق رحلة الجمعة، على ما أوضحت قناة الإخبارية.

تشهد السعودية منذ تسلم الأمير محمد منصب ولي العهد في 2017 حملة تغيير اجتماعي شملت السماح للنساء بقيادة السيارات وفتح دور سينما وإقامة الحفلات الموسيقية الغربية والعربية ومواسم الترفيه غير المسبوقة في المملكة المحافظة.