تونس: وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية قيد "الإقامة الجبرية"

وكالات:

أفادت إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية، السبت، بوضع وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس، البشير العكرمي، تحت الاقامة الجبرية.

وأكدت أن وحدة أمنية تولت ليلة أمس الجمعة تنفيذ القرار الصادر عن وزير الداخلية التونسي المكلف بتاريخ 29 يوليو الجاري.

ونصّ القرار على منع العكرمي من مغادرة مقر اقامته لمدّة 40 يوما قابلة للتجديد، ومنع الإتصال به إلّا عبر وسيلة اتصال محل "ترخيص" ممن له النظر في تنفيذ قرارات السلطة العامة.