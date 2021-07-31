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لليوم الثالث.. قوات الطوارئ التركية تكافح حرائق الغابات

11:35 ص السبت 31 يوليه 2021
لليوم الثالث.. قوات الطوارئ التركية تكافح حرائق الغابات

حرائق الغابات

إسطنبول- (د ب أ):

تواصل قوات الطوارئ التركية إخماد حرائق الغابات الهائلة في البلاد لليوم الثالث على التوالي.

وقال وزير الزراعة والغابات، بكر باكدميرلي، في تغريدة، السبت، إن عشرة حرائق مازالت متأججة بينها ثلاثة في منطقة العطلات الشهيرة أنطاليا.

وتمت السيطرة على 88 حريقا من أصل 98 حريقا اندلع في محافظات مختلفة منذ يوم الأربعاء.

وكانت الحرائق خطيرة للغاية في الساحل التركي المطل على المتوسط وعرقلت الرياح العاتية جهود إخماد الحرائق.

وجرى إخلاء الكثير من المناطق والفنادق وتمت نقل السياح إلى مناطق آمنة بالقوارب.

وأودت الحرائق بحياة أربعة أشخاص حتى الآن.

ولايزال السبب وراء الحرائق غير معلوم. وتحقق السلطات التركية في كل الاحتمالات ولا تستبعد إشعال النار عمدا.

حرائق الغابات قوات الطوارئ التركية وزير الزراعة إخماد الحرائق

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