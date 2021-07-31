وثيقة صحية أمريكية ترسم صورة أكثر قتامة لسلالة دلتا: تُصيب المُلقحين

لوس أنجلوس- (د ب أ):

أكدت بيانات جمعتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن السلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا تشكل تهديدا أخطر كثيرا مما كان يعتقد سابقا، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى قدرتها على إصابة الأشخاص الذين تلقوا التطعيم الكامل وإمكانية نشرهم للعدوى بها.

وأشارت وثيقة سرية أعدتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أدلة من تفش حدث مؤخرا في ولاية ماساتشوستس ويشمل 145 شخصا على الأقل أصيبوا بالسلالة دلتا التي تم اكتشافها لأول مرة في الهند. وفي تفشي ماساتشوستس، كان الحمل الفيروس لدى 80 شخصا تلقوا التطعيم هو نفس الحمل الفيروسي لدى 65 شخصا لم يتلقوا التطعيم.

كما نقلت الوثيقة التي حصلت عليها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية ونشرتها على موقعها الإلكتروني، تقارير عن حدوث ما أسمته بـ"اكتشاف جديد في الحالات" بالهند.

ووجدت التقارير أن الحمل الفيروس لدى الأشحاص الملقحين والذين أصيبوا بالسلالة دلتا كان أعلى من الأشخاص الملقحين والذين أصيبوا بسلالات أخرى من فيروس كورونا.