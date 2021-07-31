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الدفاع الأفغانية: مقتل 226 من عناصر طالبان وإصابة 130 آخرين خلال عمليات عسكرية

08:58 ص السبت 31 يوليه 2021
الدفاع الأفغانية: مقتل 226 من عناصر طالبان وإصابة 130 آخرين خلال عمليات عسكرية

عناصر طالبان

كابول- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، مقتل 226 من عناصر حركة طالبان وإصابة 130 آخرين، خلال عمليات أمنية نفذتها قوات الدفاع والقوات الأمنية.

ونقلت وكالة أنباء (بختار) الأفغانية، اليوم السبت، عن وزارة الدفاع قولها، إنه تم تنفيذ عمليات عسكرية بمشاركة قوات الدفاع والقوات الأمنية، مدعومة بقوات جوية، واستهدفت عناصر حركة طالبان في أقاليم كونار وباكتيا وميدان ورداك وقندهار وهيرات وجاوزان وهلمند وبغلان وكابول.

وأضاف مصدر بوزارة الدفاع أن العمليات العسكرية أسفرت عن تدمير كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.

وخلال الساعات الـ24 الماضية، تمكنت القوات الأمنية من اكتشاف وإبطال مفعول 15 لغما زرعتهم عناصر حركة طالبان في أقاليم مختلفة من البلاد.​

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عناصر طالبان عمليات عسكرية وزارة الدفاع الأفغانية القوات الأمنية

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