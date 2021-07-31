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إصابة 40 شخصا على الأقل جراء زلزال قوي ضرب شمالي بيرو

07:15 ص السبت 31 يوليه 2021
إصابة 40 شخصا على الأقل جراء زلزال قوي ضرب شمالي بيرو

أرشيفية

ليما- (د ب أ):
أصيب 40 شخصا على الأقل يوم الجمعة عندما ضرب زلزال قوي شمالي بيرو، حسبما قالت السلطات الصحية في بيرو.

وقال مستشفى في بلدة سولانا إن ثلاثة أشخاص، من بينهم امرأة حامل، أصيبوا بإصابات خطيرة إثر انهيار جدران. كما أصيب 10 أشخاص بكسور عظمية.

وكان مركز الزلزال الذي بلغت قوته 1ر6 درجة على مقياس ريختر، على بعد 12 كيلومترا غرب بلدة سولانا في إقليم بيورا، وعلى عمق بلغ 36 كيلومترا.

وقالت وكالة الدفاع المدني إن 187 منزلا تضررت بسبب الزلزال فيما أصبح من غير الممكن الإقامة في 6 منازل إخرى.

وقالت شبكة "ار بي بي" الإخبارية إن هزات أرضية وقعت وشعرت بها أجزاء كثيرة من الإقليم وكذلك الإكوادور المجاورة.

ودمر الزلزال واجهة كاتدرائية العاصمة الإقليمية "بيورا" وفقا لشبكة "ار بي بي".

وترك المواطنون منازلهم سعيا إلى السلامة في الأماكن المفتوحة.

كما وردت تقارير عن حدوث إنهيارات أرضية في إقليم "كولان" على ساحل المحيط الهادئ

وقال مكتب رئيس بيرو بيدور كاستيو إنه غادر عرضا عسكريا بمناسبة الذكرى الـ200 لإعلان الإستقلال في ليما وتوجه إلى بيورا.

ويتعرض ساحل بيرو على المحيط الهادئ بشكل متكرر لزلازل شديدة وهي تقع على حزام النار، وهي منطقة تعرضت لاضطرابات زلزالية ونحو 128 بركانا نشطا.

زلزال قوي بيرو انهيار جدران سولانا

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