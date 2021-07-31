"الداخلية العرب" يستنكر العملية الإرهابية الحوثية لمحاولة استهداف سفينة تجارية سعودية

القاهرة- (أ ش أ):

أعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن استنكارها الشديد وإدانتها المطلقة للعملية الإرهابية التي قامت بها المليشيا الحوثية، أمس الجمعة، والتي حاولت من خلالها الاعتداء على سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيرة مفخخة جنوب البحر الأحمر.

وأدانت الأمانة العامة للمجلس، في بيان لها صادر اليوم، هذه الأعمال الإرهابية التخريبية والإجرامية التي تقوم بها هذه المليشيا، والتي لا تستهدف أمن المملكة العربية السعودية ومرافقها الحيوية فقط، بل حركة الملاحة الدولية وأمنها وحرية التجارة العالمية في البحر الأحمر وإمدادات الطاقة للعالم والاقتصاد العالمي والسلام والأمن الدوليين، في تحد سافر للمجتمع الدولي واستخفاف بكل القوانين والأعراف الدولية المنادية بالسلام والأمن والاستقرار.

وجددت أمانة المجلس وقوفها الكامل مع المملكة العربية السعودية إزاء هذه الاعتداءات الإرهابية ومساندتها المطلقة لكافة الإجراءات التي تقوم بها للدفاع عن أمنها واستقرارها وسيادة أراضيها ومرافقها الحيوية وحماية أمن خطوط الملاحة الدولية.

كما أشادت بكفاءة واحترافية قوات الدفاع السعودية الباسلة وأدوارها الكبيرة في مجابهة التهديدات، والتصدي لكل الاعتداءات الإرهابية الرامية إلى النيل من أمن واستقرار المملكة وتهديد حركة الملاحة الدولية.​