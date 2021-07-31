Masrawy logo white

"الداخلية العرب" يستنكر العملية الإرهابية الحوثية لمحاولة استهداف سفينة تجارية سعودية

02:06 ص السبت 31 يوليه 2021
"الداخلية العرب" يستنكر العملية الإرهابية الحوثية لمحاولة استهداف سفينة تجارية سعودية

مجلس وزراء الداخلية العرب

القاهرة- (أ ش أ):
أعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن استنكارها الشديد وإدانتها المطلقة للعملية الإرهابية التي قامت بها المليشيا الحوثية، أمس الجمعة، والتي حاولت من خلالها الاعتداء على سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيرة مفخخة جنوب البحر الأحمر.

وأدانت الأمانة العامة للمجلس، في بيان لها صادر اليوم، هذه الأعمال الإرهابية التخريبية والإجرامية التي تقوم بها هذه المليشيا، والتي لا تستهدف أمن المملكة العربية السعودية ومرافقها الحيوية فقط، بل حركة الملاحة الدولية وأمنها وحرية التجارة العالمية في البحر الأحمر وإمدادات الطاقة للعالم والاقتصاد العالمي والسلام والأمن الدوليين، في تحد سافر للمجتمع الدولي واستخفاف بكل القوانين والأعراف الدولية المنادية بالسلام والأمن والاستقرار.

وجددت أمانة المجلس وقوفها الكامل مع المملكة العربية السعودية إزاء هذه الاعتداءات الإرهابية ومساندتها المطلقة لكافة الإجراءات التي تقوم بها للدفاع عن أمنها واستقرارها وسيادة أراضيها ومرافقها الحيوية وحماية أمن خطوط الملاحة الدولية.

كما أشادت بكفاءة واحترافية قوات الدفاع السعودية الباسلة وأدوارها الكبيرة في مجابهة التهديدات، والتصدي لكل الاعتداءات الإرهابية الرامية إلى النيل من أمن واستقرار المملكة وتهديد حركة الملاحة الدولية.​

هذا المحتوى من

Asha
مجلس وزراء الداخلية العرب العمليات الإرهابية المليشيا الحوثية سفينة تجارية سعودية طائرة مسيرة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
42

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

331

متعافون اليوم

284170

إجمالي الإصابات

16514

إجمالي الوفيات

229167

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل..4 وفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا