ألمانيا تصنف أندورا كمنطقة عالية الإصابة بكورونا بسبب العدوى

برلين- (د ب أ):

صنفت الحكومة الألمانية إمارة أندورا على أنها منطقة عالية الإصابة بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)في الدولة الصغيرة.

ورفع معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض تصنيفه لأندورا يوم الجمعة، في التغيير الوحيد في تقييمه الأسبوعي للوضع.

ويتعين على أي شخص لم يتعاف من الفيروس أو لم يحصل على التطعيم بالكامل ويعود إلى ألمانيا من منطقة مصنفة على أنها منطقة عالية الإصابة أن يدخل الحجر الصحي لمدة 10 أيام. ومع ذلك، يمكن تقصير هذه الفترة إذا ثبتت سلبية الاختبار بعد خمسة أيام.

وفي الوقت ذاته، تم تخفيض التصنيف بالنسبة لعدة دول في إفريقيا، التي جرى تخفيضها من مناطق "سلالات متحورة للفيروس" إلى مناطق "عالية الإصابة".

وينطبق التغيير على جنوب إفريقيا وبوتسوانا وزمبابوي وزامبيا وموزامبيق وملاوي وإسواتيني وليسوتو وناميبيا.

وفي تغيير آخر، لم تعد جمهورية الدومينيكان، وهي أيضا وجهة شهيرة لقضاء العطلات، تعتبر منطقة خطر.​