أمريكا تستورد من روسيا 17ر26 مليون برميل من النفط ومنتجات التكرير في مايو

واشنطن - (د ب أ):

ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرها الشهري عن المعروض الشهري من البترول اليوم الجمعة إن المشترين الأمريكيين استوردوا 17ر26 مليون برميل من خام النفط ومنتجات تكرير من روسيا في مايو الماضي، في أعلى رقم في بيانات يعود تاريخها إلى عام 1995.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة عن الإدارة أن شحنات المنتجات وصلت أيضا إلى مستوى قياسي عند 573ر17 مليون برميل.

وبلغت شحنات خام النفط الروسي 6ر8 مليون برميل في ذلك الشهر، وهي أعلى كمية منذ عام 2011.