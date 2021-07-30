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العراق: مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين في هجوم إرهابي لداعش بصلاح الدين

10:57 م الجمعة 30 يوليه 2021
العراق: مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين في هجوم إرهابي لداعش بصلاح الدين

تنظيم داعش - أرشيفية

بغداد - (أ ش أ):

قتل عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي 3 من عناصر الأمن العراقي وشخص مدني، وأصابوا عنصر أمن و4 مدنيين، في هجوم شنه عناصر التنظيم؛ استهدف مجلس عزاء بمحافظة صلاح الدين.

وقال مصدر أمني عراقي- حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية- إن "عناصر من عصابات داعش الإرهابية هاجموا سيارة تابعة إلى فوج الطوارئ المكلف بحماية مجلس عزاء بمنطقة البو جيلي في ناحية يثرب بمحافظة صلاح الدين، ما أسفر عن استشهاد 3 عناصر أمن ورابع مدني، بالإضافة إلى إصابة عنصر أمن وأربعة مدنيين آخرين".

تنظيم داعش الإرهاب العراق محافظة صلاح الدين

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