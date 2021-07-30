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التحالف العربي: إحباط هجوم حوثي على سفينة تجارية سعودية بمسيرة

10:13 م الجمعة 30 يوليه 2021
التحالف العربي: إحباط هجوم حوثي على سفينة تجارية سعودية بمسيرة

تحالف دعم الشرعية

الرياض - (د ب أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية ، اليوم الجمعة، إحباط محاولة عدائية للهجوم على سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيرة.

وأشار التحالف في بيان له مساء اليوم إلى " استمرار تهديد الميليشيات الحوثية وبدعم إيراني لخطوط الملاحة البحرية العالمية."

وأكد التحالف "أن جهوده أسهمت في تأمين حرية الملاحة وسلامة السفن العابرة لمضيق باب المندب".

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن، السبت الماضي، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي نحو جازان جنوب غرب السعودية.

وقال إن محاولات ميليشيا الحوثي لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها.

كما أعلن عن اعتراض وتدمير الدفاعات الجوية 4 مسيرات أطلقها الحوثي نحو المنطقة الجنوبية، منها مسيرة استهدفت خميس مشيط، مشيرا إلى استمرار الميليشيا الحوثية العدائية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

ومنذ فترة تواصل تلك الميليشيا محاولاتها استهداف أعيان مدنية في المملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

تحالف دعم الشرعية اليمن السعودية الميليشيات الحوثية

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