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بلومبرج: إعطاء أكثر من 06ر4 مليار جرعة لقاح ضد كورونا حول العالم

10:10 م الجمعة 30 يوليه 2021
بلومبرج: إعطاء أكثر من 06ر4 مليار جرعة لقاح ضد كورونا حول العالم

لقاح كورونا

واشنطن - (د ب أ):

أفادت بيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أنه أكبر حملة للتطعيم في التاريخ مستمرة حاليا ، حيث تم إعطاء أكثر من 06ر4 مليار جرعة لقاح مضادة لفيروس كورونا في 180 دولة.

وبلغ أحدث معدل للتطعيم حوالي 7ر39 مليون جرعة في اليوم.

وفي الولايات المتحدة، تم إعطاء 345 مليون جرعة حتى الآن. وبلغ متوسط إعطاء اللقاحات في الأسبوع الماضي 652 ألفا و85 جرعة في اليوم.

ووفقا لبلومبرج، تم إعطاء أكثر من 06ر4 مليار جرعة، بما يكفي لتطعيم 5ر26% من سكان العالم بشكل كامل.

لقاح كورونا فيروس كورونا كوفيد 19 واشنطن

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