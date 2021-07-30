الرئيس التونسي: لا مساس بالحريات ولن يكون هناك ديكتاتور

وكالات:

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد في بيان أصدرته الرئاسة مساء يوم الجمعة أنه لن يكون هناك ديكتاتور، وذلك بعد تعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب والسيطرة على السلطات الحاكمة.

وجاءت تصريحات الرئيس التونسي خلال استقباله لصحافيين من صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وقال قيس سعيد خلال اللقاء: "أردت أن ألتقي بكم اليوم لدحض وتفنيد كل الشائعات التي تروج لها وسائل الإعلام"، مشددا على أن تونس وعلى الرغم من الأزمة التي تمر بها تعمل على ضمان الحقوق والحريات وأن ما أصدره من قرارات من صلب دستور البلاد.

وأضاف الرئيس التونسي، أن "حرية التعبير في تونس مضمونة ولا مساس بالحريات إطلاقا".

وأوضح أن "التدابير الاستثنائية كانت ضرورة للحفاظ على كيان الدولة ولا يمكن استغلال الدستور للانقلاب عليه".

وتابع أن "الإجراءات التي اتخذتها كانت ضرورية بعد نهب المليارات من الشعب التونسي".