لوكاشينكو يتوقع مزيدا من الضغوط على بيلاروس بعد اجتماع المعارضة مع بايدن

كييف - (د ب أ):

اعتبر رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو اجتماعا بين زعيمة المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا والرئيس الأمريكي جو بايدن مؤشرا على أن مزيدا من الضغوط قادمة من الغرب.

ووفقا لوسائل إعلام في بيلاروس اليوم الجمعة، قال لوكاشينكو إنه يتوقع "ضغوطا غير مباشرة على حلفائنا وشركائنا الشرقيين".

وكانت زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا، التي تعيش في المنفى، قد التقت بايدن في البيت الأبيض في وقت سابق هذا الأسبوع، في اجتماع يرى الكثير إلى جانب لوكاشينكو أنه مؤشر واضح على الدعم الأمريكي.

وينظر إلى تيخانوفسكايا على نطاق واسع بأنها الفائز الحقيقي بالانتخابات الرئاسية التي جرت في أغسطس عام 2020 في بيلاروس. وبعد أن تم إعلان لوكاشينكو الفائز، نظمت المعارضة أشهرا من الاحتجاجات الحاشدة التي قوبلت بحملة قمع أمنية عنيفة واعتقالات واسعة النطاق.

وكانت تيخانوفسكايا قد التقت مجموعة من القادة الأوروبيين من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حيث تحشد من أجل الدعم الغربي.