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بدء رحلات إجلاء المساعدين الأفغان للقوات الأمريكية إلى أمريكا

07:53 م الجمعة 30 يوليه 2021
بدء رحلات إجلاء المساعدين الأفغان للقوات الأمريكية إلى أمريكا

جو بايدن

واشنطن - (د ب أ):

وصلت أول رحلة قامت بها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإجلاء الأفغان الذين قاموا بمساعدة القوات الأمريكية وقوات التحالف الأخرى إلى الولايات المتحدة، حيث تعزز الإدارة الأمريكية جهودها لنقل وإعادة توطين مترجمين ومساعدين عسكريين آخرين وأسرتهم قبيل انسحاب آخر قوات أمريكية من أفغانستان.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الطائرة، التي تحمل أكثر من 200 شخص، هبطت بقاعدة فورت لي بولاية فيرجينيا، حيث خضع الركاب لإجراءات صحية وعمليات أخرى تتعلق بتأشيرات الهجرة الخاصة بهم.

وقال الرئيس جو بايدن في بيان إن "اليوم مرحلة مهمة حيث نستمر في الوفاء بوعودنا لآلاف المواطنين الأفغان الذين خدموا جنبا إلى جنب مع القوات والدبلوماسيين الأمريكيين طوال العشرين عاما الأخيرة في أفغانستان".

وأضاف أنه "على الرغم من أن القوات الأمريكية تغادر البلاد، سنستمر في دعم أفغانستان عبر تقديم مساعدة أمنية للقوات الأفغانية، وكذلك مساعدات إنسانية وتنموية للشعب الأفغاني لمساعدته على مواصلة إنجازاته التي حققها في العشرين عاما الماضية".

جو بايدن واشنطن أمريكا أفغانستان

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