Masrawy logo white

الرئيس التونسي يتسلم رسالة من العاهل السعودي

06:06 م الجمعة 30 يوليه 2021
الرئيس التونسي يتسلم رسالة من العاهل السعودي

قيس سعيد

تونس - (أ ش أ):

تسلم الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم رسالة خطية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي، مساء اليوم الجمعة، بقصر قرطاج الرئاسي، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.

كان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد اتخذ عدة قرارات هامة منها قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

كما قرر سعيد، خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية و الأمنية، "تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب"، لافتا إلى أن هذا القرار كان يجب اتخاذه قبل أشهر.

وأضاف الرئيس التونسي أنه قرر أيضا تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.

وتأتي قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها العديد من المدن التونسية مؤخرا.

هذا المحتوى من

قيس سعيد تونس السعودية سلمان بن عبدالعزيز فيصل بن فرحان

الخبر التالى:

الكرملين: لم نستلم أي طلب لنشر وحدات روسية في بيلاروس

كورونا.. لحظة بلحظة

42

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

331

متعافون اليوم

284170

إجمالي الإصابات

16514

إجمالي الوفيات

229167

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا