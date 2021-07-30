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اليابان: مد حالة الطوارئ في العاصمة حتى نهاية أغسطس بسبب كورونا

05:35 م الجمعة 30 يوليه 2021
اليابان: مد حالة الطوارئ في العاصمة حتى نهاية أغسطس بسبب كورونا

فيروس كورونا في اليابان

طوكيو - (أ ش أ):

مددت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ المفروضة على العاصمة (طوكيو) ومحافظة (أوكيناوا) حتى نهاية أغسطس المقبل، وذلك بعد إضافة ثلاث محافظات أخرى قرب العاصمة ومحافظة (أوساكا) الواقعة غربي البلاد؛ بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.

وذكرت شبكة هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن القرار جاء عقب اجتماع تقييم وضع فيروس كورونا في البلاد، برئاسة رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا ومشاركة الوزراء المعنيين بالتعامل مع الجائحة.

وأشارت الشبكة إلى أنه كان من المفترض أن تنتهي حالة الطوارئ في 22 أغسطس المقبل، لكنه تم مد هذه الفترة في محاولة لحصر انتشار الفيروس، تزامنا مع بدء دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو في 24 أغسطس المقبل.

يذكر أنه سيتم تطبيق حالة الطوارئ لأول مرة في محافظة (أوساكا) والمحافظات الثلاث (سايتاما) و(شيبا) و(كاناجاوا) بدءا من يوم الإثنين المقبل.

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فيروس كورونا اليابان طوكيو الحكومة اليابانية

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