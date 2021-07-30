تواصل جهود إخماد حرائق الغابات في تركيا

أنقرة - (د ب أ):

تتواصل عمليات إخماد حرائق الغابات في عدة ولايات تركية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى أربعة أشخاص، فضلا عن إصابة العشرات.

وذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء أن عدة آلاف من رجال الإطفاء وعشرات الطائرات والمروحيات يشاركون في عمليات اخماد الحريق .

وقال وزير الزراعة والغابات، بكر باكدميرلي، إن فرق الإطفاء سيطرت على الحرائق في 57 موقعاً، وتتواصل الجهود في مناطق أخرى.

واندلعت حرائق غابات في عدة ولايات تركية جنوب وجنوب غربي البلاد، بينها أنطاليا، وأضنة، وموغلا، ومرسين.

كان باكديميرلي، قال أمس الخميس إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في حرائق أنطاليا، كما أصيب 122 شخصا، 58 منهم لا يزالون يتلقون العلاج.

ودمرت الحرائق مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وأودت بحياة أعداد كبيرة من الماشية.