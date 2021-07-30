Masrawy logo white

واشنطن تعرب عن قلقها من تهديد الصحفيين الأمريكيين في الصين

01:55 م الجمعة 30 يوليه 2021
واشنطن تعرب عن قلقها من تهديد الصحفيين الأمريكيين في الصين

الشرطة الصينية

واشنطن - أ ش أ

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها البالغ إزاء عمليات المراقبة والمضايقات والتخويف المتزايد التي يتعرض لها الصحفيون الأمريكيون وغيرهم من الصحفيين الأجانب في جمهورية الصين الشعبية، بما في ذلك الصحفيين الأجانب الذين يغطون الدمار والخسائر في الأرواح الناجمة عن الفيضانات الأخيرة في مقاطعة خنان.

وجددت حكومة الولايات المتحدة، في بيان لها على موقع الخارجية الأمريكية، تعازي الشعب الأمريكي لجميع المتضررين.

وقال البيان إن الصين تزعم أنها ترحب بوسائل الإعلام الأجنبية ودعم عملها، لكن أفعالها تنبأ عن قصة مختلفة، حيث أثار خطابها شديد اللهجة، الذي تم الترويج له من خلال وسائل الإعلام الرسمية، تجاه أي أخبار ترى أنها تنتقد سياسات جمهورية الصين الشعبية، مشاعر سلبية عامة أدت إلى مواجهات ومضايقات شخصية، بما في ذلك الإساءة اللفظية عبر الإنترنت والتهديدات بالقتل للصحفيين الذين يقومون ببساطة بعملهم.

وأشار البيان أن الرفض المتزايد لتأشيرات دخول الصحفيين الأجانب للصين أو البقاء فيها، يحد بشدة من كمية ونوعية التقارير المستقلة حول القضايا المهمة.

ودعا البيان الصين للعمل كدولة مسؤولة على أمل الترحيب بوسائل الإعلام الأجنبية والعالم في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية والألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022.

هذا المحتوى من

الصين الصحفيين الأمريكيين واشنطن مضايقات الصحفيين

الخبر التالى:

رغم تحذير بايدن.. قراصنة من روسيا يواصلون هجماتهم السيبرانية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
42

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

331

متعافون اليوم

284170

إجمالي الإصابات

16514

إجمالي الوفيات

229167

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| إصابة 22 شخصًا.. اللقطات الأولي لموقع انقلاب "أتوبيس مدرسة" في الدقهلية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا