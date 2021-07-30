"الأسوأ منذ تفشي كورونا في ووهان".. موجة جديدة من الوباء في الصين

(بي بي سي):

تشهد الصين موجة جديدة من جائحة فيروس كورونا، ظهرت في مدينة نانجينغ، وامتدت إلى 5 مقاطعات، إضافة إلى العاصمة بكين.

وبحسب وسائل إعلام رسمية فإن هذه الموجة تعد الأسوأ منذ تفشي الوباء في ووهان.

وأصيب 200 شخص بالفيروس منذ أن اكتشف، أول مرة، في مطار مدينة نانجينغ يوم 20 يوليو.

وجاء في صحيفة غلوبال تايمز أنه تقرر تعليق جميع الرحلات من مطار نانجينغ حتى يوم 11 أغسطس.

وشرع المسؤولون في حملة اختبارات للكشف عن الإصابات بين سكان المدينة. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية شينخوا أن الحملة ستشمل جميع سكان المدينة وزوارها البالغ عددهم 9.3 ملايين نسمة.

ويعتقد المسؤولون، الذين تعرضوا لانتقادات بسبب "فشلهم" في التعامل مع الفيروس، أن الموجة الجديدة سببها سلالة دلتا الجديدة، وأن تفشيها السريع يعود إلى أنها ظهرت في مطار كثيف النشاط.

وتعرضت إدارة المطار للتوبيخ من قبل لجنة الانضباط في الحزب الشيوعي. وتحدثت اللجنة عن أوجه قصور مثل "التهاون في المراقبة وانعدام الاحترافية في الإدارة".

تساؤلات حول اللقاح الصيني

بينت الاختبارات أن السلالة الجديدة من الفيروس تفشت الآن في 13 مدينة أخرى، من بينها العاصمة بكين.

ولكن خبراء أكدوا لصحيفة غلوبال تايمز أن الموجة لا تزال في مرحلة مبكرة ويمكن السيطرة عليها.

وكشف مسؤولون محليون في نانجينغ أن 7 من المصابين يوجدون في حالة حرجة. ودفع تزايد عدد الإصابات الجديدة بالكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى التساؤل عما إذا كانت اللقاحات الصينية فعالة حقا ضد سلالة دلتا من فيروس كورونا.

ولا يعرف إذا كان المصابون قد تلقوا اللقاح ضد كوفيد-19.

وقد أعلن عدد من دول جنوب شرق آسيا، التي استعملت اللقاحات الصينية، أنها ستلجأ إلى لقاحات أخرى.

وتمكنت الصين حتى الآن من السيطرة على تفشي الفيروس بأعداد كبيرة بإغلاق حدودها، والقضاء على بؤر العدوى المحلية.