اللجنة العسكرية المشتركة تعلن إعادة فتح الطريق الساحلي في ليبيا

(وكالات):

أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، أنه سيتم في وقت لاحق من اليوم الجمعة، إعادة فتح الطريق الساحلي ذي الأهمية الاستراتيجية في ليبيا.

ويعتبر الطريق الساحلي حيويا في ليبيا، إذ يربط شرق البلاد بغربها، وكان مغلقا بين مصراتة وسرت، منذ نحو عامين على وقع المعارك بين الجيش الوطني الليبي وميليشيات طرابلس.

ومما يزيد في أهميته كونه معبّدا ومباشرا ما يخفف المعاناة على المسافرين في كلا الاتجاهين، إذا اضطروا أثناء إغلاقه إلى قطع مسافات مضاعفة عبر طرق غير آمنة، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وأشرف رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، على إعادة مراسم رمزية لفتح الطريق في يونيو الماضي وإزالة السواتر الترابية منها، إلا أن اللجنة العسكرية قالت إنه لم يفتح بالكامل، لأسباب عدة من بينها عدم استكمال أعمال الصيانة، وعرقلة الميليشيات.

ويعد إعادة فتح الطريق الساحلي خطوة مهمة على طريق إعادة الاستقرار والحياة الطبيعية إلى ليبيا.

وأكد عضو اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) اللواء مصطفى يحي، أن الطريق الساحلي سيفتح اليوم بعد استكمال التجهيزات من صيانة وترتيبات أمنية ولوجستية.

وأوضح يحيى في تصريحات صحفية أن القوات الأمنية المشتركة التي ستؤمن الطريق الساحلي جاهزة لتسلم تمركزاتها المحددة، وفقاً لخطة اللجنة الفرعية الأمنية.

وأضاف أن اجتماعات الجولة السادسة تناولت كافة الملفات من فتح الطريق الساحلي وخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب وتبادل المحتجزين.

وأشار إلى أن فتح الطريق الساحلي سيخفف المعاناة على المواطن الذي كان يسلك طرق طويلة للوصول بدلاً عن الطريق الساحلي.