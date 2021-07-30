الرئيس الفلسطيني يزور روسيا في سبتمبر القادم

موسكو - أ ش أ

قال السفير الفلسطيني في موسكو عبد الحفيظ نوفل، إن العمل جار للتحضير لزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى روسيا .

وذكر السفير الفلسطيني، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، اليوم الجمعة- أن هذه الزيارة مقررة في سبتمبر القادم .

يشار إلى أن المرة الأخيرة التي زار فيها الرئيس عباس روسيا، كانت في يوليو عام 2018.