الرئيس الفلسطيني يزور روسيا في سبتمبر القادم
موسكو - أ ش أ
قال السفير الفلسطيني في موسكو عبد الحفيظ نوفل، إن العمل جار للتحضير لزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى روسيا .
وذكر السفير الفلسطيني، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، اليوم الجمعة- أن هذه الزيارة مقررة في سبتمبر القادم .
يشار إلى أن المرة الأخيرة التي زار فيها الرئيس عباس روسيا، كانت في يوليو عام 2018.
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