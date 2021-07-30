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الرئيس الفلسطيني يزور روسيا في سبتمبر القادم

10:56 ص الجمعة 30 يوليه 2021
الرئيس الفلسطيني يزور روسيا في سبتمبر القادم

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

موسكو - أ ش أ

قال السفير الفلسطيني في موسكو عبد الحفيظ نوفل، إن العمل جار للتحضير لزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى روسيا .

وذكر السفير الفلسطيني، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، اليوم الجمعة- أن هذه الزيارة مقررة في سبتمبر القادم .
يشار إلى أن المرة الأخيرة التي زار فيها الرئيس عباس روسيا، كانت في يوليو عام 2018.

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روسيا محمود عباس الرئيس الفلسطيني عبد الحفيظ نوفل

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