البنتاجون يبدأ محادثات لجعل التطعيم ضد كورونا إلزاميا للعسكريين

واشنطن -(أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أنها من المقرر أن تبدأ محادثات داخلية بشأن جعل لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلزاميا للأفراد العسكريين عقب دعوات الرئيس الأمريكي جو بايدن لقادة الدفاع بشأن فحص كيفية تقديم اللقاح للقوات الأمريكية وتوقيته.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جمال براون - في بيان بحسب ما أوردته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني - إن "وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن سيبدأ أيضا في استشارة المتخصصين الطبيين لدينا وكذلك رؤساء الأركان المشتركة لتحديد كيفية وموعد تقديم توصيات الرئيس فيما يتعلق بإضافة لقاحات كوفيد-19 إلى القائمة الكاملة للمتطلبات للأفراد العسكريين".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد صرح خلال كلمة ألقاها بأنه "نظرا لأن العديد من التطعيمات مطلوبة للجيش في الخدمة الفعلية اليوم، فأنا أطلب من وزارة الدفاع النظر في كيفية ومتى سيضيفون كوفيد-19 إلى قائمة التطعيمات التي يجب أن تحصل عليها قواتنا المسلحة".

وأضاف "يجب حماية رجالنا ونسائنا الذين يرتدون الزي العسكري والذين يحمون هذا البلد من التهديدات الخطيرة قدر الإمكان من الإصابة بكوفيد-19".