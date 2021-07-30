الهند تسجل أكثر من 44 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و555 وفاة​

نيودلهي-(أ ش أ):

سجلت الهند 44 ألفا و230 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 31 مليونا و572 ألفا و344 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية - وفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، اليوم الجمعة- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 555 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 423 ألفا و217 شخصا.

وأفادت بأن 42 ألفا و360 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 30 مليونا و743 ألفا و972 حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 405 آلاف و155 حالة.