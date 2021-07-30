رئيس وزراء الجزائر يعلن حزمة من الإجراءات لمواجهة تفشي كورونا

الجزائر - (د ب أ):

كشف الوزير الأول في الجزائر (رئيس الوزراء)، أيمن بن عبد الرحمن، وزير المالية، اليوم الخميس، عن قيام الدولة باتخاذ "حزمة من الإجراءات" لمجابهة الطلب غير المسبوق على الأكسجين نتيجة التزايد المتسارع لإصابات فيروس كورونا المستجد.

وقال بن عبد الرحمن في تصريح صحفي إنه تقرر اتخاذ " حزمة من الإجراءات بتعليمات من رئيس الجمهورية بهدف الاستجابة للطلب المتزايد على الأكسجين في مختلف المراكز الاستشفائية على المستوى الوطني".

وأشار بن عبد الرحمن إلى أن الإنتاج الوطني من هذه المادة " يتراوح بين 400 ألف و420 ألف لتر يوميا"، غير أن "الارتفاع المفاجئ" للطلب على الأكسجين استوجب اتخاذ قرارات وإجراءات لتعزيز هذا الإنتاج.

وذكر أنه من بين هذه الإجراءات "استيراد أكثر من 15 ألف مكثف أكسجين, منها ما وصل إلى أرض الوطن وعدده 1050 مكثف، ومنها ما سيصل غدا الجمعة، وعدده 750 مكثف، بالإضافة إلى 2250 مكثف ستصل في الفترة ما بين 3 إلى 5 أغسطس المقبل، والباقي سيصل ابتداء من العاشر من أغسطس على مراحل".

ونوّه بن عبد الرحمن بأن الجزائر تقدمت بطلبيات لاقتناء "10 وحدات لإنتاج الأكسجين قدرتها بين 20 ألف و40 ألف لتر ستوزع على الوحدات الاستشفائية الكبرى" وهو ما من شأنه "التخفيف من الضغط الموجود حاليا عبر مختلف المستشفيات". كما لفت إلى إجراء "استعجالي" باستيراد "أكثر من 160 ألف لتر من الأكسجين من الخارج بالإضافة إلى كميات أخرى".

وأبرز بن عبد الرحمن، تدابير أخرى على غرار تخصيص هياكل فندقية للمرضى من أجل التكفل الأحسن بهم وتزويدهم بالكميات اللازمة من الأكسجين. إضافة

إلى وضع آليات للاستجابة لكل الاحتياجات في الوقت المناسب كإنشاء خلية أزمة على مستوى الوزارة الأولى قامت بتسيير هذه المرحلة بطريقة "فعالة وبكفاءة".

وتم إنشاء خلية عملياتية بدأت عملها أمس الأربعاء، بهدف الاستجابة العملياتية لكل الاحتياجات على مستوى المراكز الاستشفائية.

ودعا الوزير الأول المواطنين إلى "الالتزام بالتدابير الوقائية والتلقيح وكذا التحلي بأعلى درجة من الوعي وتجنب حالات الذعر التي تحاول بعض وسائل التواصل الاجتماعي نشرها من خلال بث أخبار زائفة لا أساس لها من الصحة"، وهو ما اعتبره "استغلالا للمرضى ولعائلاتهم".

وكشف بن عبدالرحمن أن بلاده استوردت أكثر من 9 ملايين جرعة لقاح، وأنه سيتم اقتناء 9 ملايين و200 ألف جرعة أخرى الشهر المقبل، إلى جانب 5ملايين جرعة ستصل في شهر سبتمبر. كما كشف عن انطلاق وحدة إنتاج اللقاح في محافظة قسنطينة شرقي الجزائر في الإنتاج ابتداء من منتصف أيلول/سبتمبر المقبل، بقدرة تصل إلى 5ر2 مليون جرعة.

وسجلت الجزائر 1537 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 168 ألفا و 668 شخصا.

وجاء في بيان وزارة الصحة الجزائرية أنه تم تسجيل 28 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4 آلاف و 189 حالة منذ دخول الجائحة البلاد في فبراير 2020.

وتماثلت 807 حالات جديدة للشفاء ليرتفع عدد المرضى المتعافين إلى 113 ألفا و707، بينما يتواجد 37 مريضا بالعناية المركزة.