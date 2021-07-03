تحقيقات بشأن فساد حول صفقة لقاحات أبرمها الرئيس البرازيلي

ريو دي - (د ب أ)

فتحت المحكمة العليا البرازيلية تحقيقات بشأن الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو بتهم فساد مرتبطة بطلب 20 مليون جرعة من لقاح كوفيد-19 الهندي كوفاكسين.

وأفادت وكالة "أجينسيا برازيل" للأنباء مساء الجمعة بأن القاضية روزا ويبر وافقت على طلب من مكتب المدعي العام.

وكانت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ قد رفعت اتهامات جنائية ضد بولسونارو للاشتباه في إساءة استخدام المنصب لتجاهله اشتباه بالفساد.

وكان موظف سابق بوزارة الصحة قد أبلغ عن "ضغوط غير عادية" في التعامل مع صفقة اللقاح، التي بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 300 مليون دولار. ويقال أيضا إن أعلى سعر كانت وزارة الصحة على استعداد لدفعه مقابل الجرعة هو 15 دولارا حتى الآن.

ويقال إن وزارة الصحة طلبت اللقاح، الذي تم تطويره وتصنيعه في الهند، قبل الموافقة عليه في البرازيل.

وشهد نائب، هو شقيق مسؤول وزارة الصحة السابق، بإبلاغ الرئيس بولسونارو بهذه التناقضات.

وفي غضون ذلك، قدمت الحكومة البرازيلية، التي علقت عقد شراء جرعات لقاح كوفاكسين هذا الأسبوع، عدة صيغ للحالة. وقال بولسونارو إنه ليس لديه علم بالمخالفات.

ووفقا لأعضاء مجلس الشيوخ المقربين من الحكومة يتردد أن بولسونارو أبلغ وزير الصحة في ذلك الوقت، إدواردو بازويلو، بهذه المزاعم.

وقالت شركة "بهارات بيوتيك إنترناشونال" الهندية إن سعر الجرعة من كوفاكسين للحكومات الأجنبية يتراوح بين 15 و20 دولارا، وإن السعر المقدم للبرازيل في هذا النطاق.

وكانت صفقة كوفاكسين أيضا محور اهتمام لجنة تحقيق برلمانية تبحث في تصرفات وإهمال بولسونارو في جائحة كورونا.

ومع ذلك، فإن بدء إجراءات اتهام بالتقصير يعتمد على رئيس مجلس النواب، الذي يعتبر حليفًا لحكومة بولسونارو.