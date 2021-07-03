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بايدن: سنرد ‏‎إذا كانت روسيا وراء الهجوم الإلكتروني الأخير على الشركات الأمريكية

10:57 م السبت 03 يوليه 2021
بايدن: سنرد ‏‎إذا كانت روسيا وراء الهجوم الإلكتروني الأخير على الشركات الأمريكية

جو بايدن

وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم السبت، إن الاعتقاد المبدئي للحكومة الأمريكية يتمثل في عدم مشاركة متسللين روس في هجوم إلكتروني ببرامج لطلب الفدية، قائلاً لسنا متأكدين من هوية الجهة المسؤولة عن الهجوم" حسبما ذكرت فضائية الحرة الأمريكية.

وأشار بايدن إلى الولايات المتحدة سترد إذا خلصت التحقيقات أن روسيا هي المسؤولة عن الهجوم الإلكتروني الأخير الذي تعرضت له شركات أمريكية.

وتعرضت شركة "كاسيا" الأميركية التي تزود العديد من الشركات بخدمة إدارة تكنولوجيا المعلومات الجمعة لهجوم إلكتروني تضمن مطالبة العديد من عملائها بدفع فدية.

وأكدت الشركة مساء الجمعة أن الهجوم اقتصر على "نسبة صغيرة جدا" من عملائها الذين يستخدمون برنامج "في إس أيه" "ويقدر عددهم حاليا أقل من أربعين مليونا في العالم".

وطال الهجوم 200 شركة، بحسب شركة "هانتريس لابز" المتخصصة بالأمن السيبراني.

يستغل هذا النوع من البرامج، المعروف أيضاً باسم "برامج الفدية"، الثغرات الأمنية الموجودة لدى الشركات او الأفراد ويقوم بتشفير أنظمة الكمبيوتر ويطلب فدية لإعادة تشغيلها.

الهجمات الالكترونية روسيا أمريكا جو بايدن هجوم الكتروني

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