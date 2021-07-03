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جيش الاحتلال يعلن قصف موقعا لحماس بزعم استمرار إطلاق البالونات الحارقة

10:27 م السبت 03 يوليه 2021
جيش الاحتلال يعلن قصف موقعا لحماس بزعم استمرار إطلاق البالونات الحارقة

قصف مواقع لحماس

كتب - أحمد الشيخ:

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإغارة على موقع "لإنتاج وسائل قتالية تابعة لحركة حماس، بالإضافة إلى نقطة لإطلاق قذائف صاروخية"، بزعم استمرار "إطلاق البالونات الحارقة" من قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن شن غارات، خلال الأيام الماضية على مواقع لحركة حماس الفلسطينية.

وشنت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي غارات على مواقع لحماس فجر الجمعة، بزعم أنها ترد على "البالونات الحارقة" المنطلقة من القطاع.

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