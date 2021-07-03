إنقاذ 6 أشخاص بعد انهيار طيني ضخم في اليابان

طوكيو - (د ب أ)

أنقذت السلطات اليابانية ستة أشخاص بعد انهيار طيني ضخم في البلاد. وذكرت محطة التلفزيون اليابانية (تي تي في) اليوم السبت إن هؤلاء الأشخاص ليسوا معرضين لخطر الموت.

ولقيت امرأتان على الأقل حتفيهما في الانهيار الذي وقع في بلدة أتامي الساحلية. ولا يزال العديد من الأشخاص في عداد المفقودين.

وتعرقل الأحوال الجوية السيئة جهود الإنقاذ والتعافي. ونجم الانهيار الأرضي عن هطول أمطار غزيرة.

ودُمرت عشرة منازل بالكامل ولحقت أضرار بما يصل إلى 300 منزل آخر. كما تسببت الأمطار الغزيرة في أضرار بأجزاء أخرى من البلاد.

واندفعت الأوحال وكتل الطين لتسوى كل شيء فى طريقها بالأرض ، ما بين أبراج الكهرباء والسيارات والمباني السكنية بأكملها التي انهارت كبيوت كرتونية كما أغرقت الأوحال الشوارع.

وقال البروفسور موتويوكي اوشياما، من مركز البحوث المتكاملة والتثقيف بالمخاطر الطبيعية في جامعة شيزوكا، لوكالة كيودو للأنباء إن الانهيار الطيني كان يسير بسرعة 40 كيلومترا في الساعة.

وطلبت السلطات من حوالى 25 ألف شخص الانتقال إلى مساكن آمنة حيث أعلنت الحكومة حالة الطوارىء في المنطقة.

وتعطلت إمدادات الطاقة لعشرات الآلاف من الأسر.

وقع الانهيار الطينى بعد هطول امطار غزيرة على طول ساحل اليابان بالمحيط الهادئ. كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية فى طوكيو من هطول أمطار غزيرة في مناطق واسعة من البلاد خلال الأيام القليلة القادمة.