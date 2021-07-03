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قائد جبهة تحرير تيجراي: مستقبلنا كجزء من إثيوبيا موضع شك

08:35 م السبت 03 يوليه 2021
قائد جبهة تحرير تيجراي: مستقبلنا كجزء من إثيوبيا موضع شك

جبهة تحرير تيجراي

وكالات:

أكد قائد جبهة تحرير تيجراي، أن مستقبل الإقليم أن يستمر جزءا من إثيوبيا، أصبح "موضع شك"، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد "متهور وعديم الخبرة وتجاوز حدوده"، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وأعلنت جبهة تحرير تجراي منذ أيام، السيطرة على عاصمة الإقليم، واستردادها من قبضة الجيش الإثيوبي.

وكانت الحكومة الإثيوبية، أعلنت أنها أوقفت إطلاق النار في الإقليم بعد ساعات من إعلان جبهة تحرير تجراي السيطرة على مدينة ميكيلي.

جبهة تحرير تيجراي تيجراي إثيوبيا ابي أحمد استقلال تيجراي

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