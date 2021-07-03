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رئيس الوزراء العراقي: تأخرنا كثيرا في إنتاج الغاز

07:17 م السبت 03 يوليه 2021
رئيس الوزراء العراقي: تأخرنا كثيرا في إنتاج الغاز

رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى

بغداد - (أ ش أ):

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن بلاده تأخرت كثيرا في إنتاج الغاز، وقال في تصريحات أوردتها الوكالة الوطنية العراقية اليوم السبت "إن صاحب القرار في أي بلد يضع استراتيجيات حسب إمكانات بلده وخططه المستقبلية، إذن لماذا شيدنا في العراق طوال 17 سنة محطات توليد الطاقة الغازية مع عدم قدرتنا على توفير الغاز لها؟ ومع عدم وجود خطة موازية لإنتاج الغاز، بل وحتى عدم وجود خطة لتنويع مصادر استيراد الغاز إذا تطلب الأمر؟ من يتحمل مسؤولية هذا الخطأ الجسيم؟ طالما لم نمتلك الغاز الجاهز فلم شيدت عشرات المحطات الغازية وهدرت الأموال؟ لماذا لم يتم الاستثمار في محطات لوقود مختلف أو الذهاب لخيار الطاقة الشمسية؟ ولماذا لم يفتح ملف الطاقة النووية حتى الآن".

وأشار إلى أن "العراق تأخر كثيرا في إنتاج الغاز، ونحتاج أن نبدأ مباشرة وهذا ما فعلناه من دون تردد لكن نحتاج من سنتين إلى ثلاث سنوات للبدء بإنتاج الغاز وسد النسبة الأكبر من حاجة المحطات".

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