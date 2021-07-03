السلطات الإيطالية تحتجز سفينة تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود

روما - (د ب أ)

اعتقلت السلطات في صقلية سفينة الإنقاذ "جيو بارنتس" التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود.

وأعلنت منظمة أطباء بلا حدود اليوم السبت أن مسؤولين في مدينة أوجوستا الساحلية فحصوا السفينة لعدة ساعات.

وكتبت منظمة أطباء بلا حدود في تغريدة على تويتر، إن السفينة جيو بارنتس "خضعت لفحص لمدة 14 ساعة من قبل السلطات الإيطالية، والسفينة محتجزة الآن في ميناء أوجوستا على خلفية أوجه القصور التي تم تحديدها".

وأضافت المنظمة: "هذه هي المرة الثالثة عشر التي تحتجز فيها السلطات الإيطالية سفينة إنقاذ تابعة لمنظمة غير حكومية خلال السنوات الثلاث الماضية".

وبحسب منظمة أطباء بلا حدود، فإن هدف السلطات من عمليات التفتيش هو اتخاذ إجراءات تمييزية ضد السفن التابعة لمنظمات الإغاثة الخاصة.

وغالبًا ما تشتكي السلطات من معدات السفن أو من تصنيفها في فئة غير مناسبة لمهامها.