الآلاف يكافحون حرائق الغابات في روسيا

موسكو - (د ب أ)

يكافح آلاف الأشخاص حرائق الغابات والبرارى المستعرة في روسيا ولا سيما في شرقى سيبيريا.

وفي جمهورية ياقوتيا الروسية المعروفة أيضًا باسم ساخا ، توجد هناك 196 من حرائق الغابات المستعرة والتى تؤثر على مساحة 288460 هكتار وهى مساحة تزيد على مساحة لوكسمبورغ ، وذلك حسبما أعلنت السلطات الروسية اليوم السبت.

وتخضع حاليا المنطقة ذات الكثافة السكانية المنخفضة لحالة طوارىء.

وفى الوقت ذاته أرسلت منظمة جرينبيس المناصرة لحماية البيئة متطوعين إلى المنطقة ، من أجل حماية الحديقة الوطنية الشهيرة بأعمدتها ، والتي أصبحت أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو منذ عام 2012.

وتقول منظمة جرينبيس إن الوضع سيىء بشكل خاص هذا العام في المنطقة التي يصعب الوصول إليها.

وفي جميع أنحاء روسيا، سجلت وكالة حماية الغابات 264 حريقًا في الغابات كما أدرجت مناطق متضررة تبلغ مساحتها 325526 هكتار.

تم نشر أكثر من 4700 من الأفراد ومئات المركبات و 25 طائرة ومروحية لإخماد الحرائق.

وعرض التلفزيون الرسمي الروسي مؤخرا لقطات مصورة للحرائق المشتعلة في مناطق شاسعة من الغابات وتظهر قوات الطوارئ وهى تكافح النيران.

وأعلنت السلطات أن الحرائق أدت أيضا إلى انتشار الدخان في مدينة ياكوتسك.

وقال فلاديمير إيفانوف مسؤول شؤون الغابات إنه تم نشر طائرات هليكوبتر من طراز "إم آى-8" لإخماد الحرائق المستعرة في المنطقة.

ويعرب خبراء الغابات من منظمة جرينبيس عن شكواهم من تدهور الوضع البيئى في روسيا بسبب تغير المناخ.