الوكالة السودانية: عقد جلسة لمجلس الأمن الخميس المقبل بشأن سد النهضة

وكالات:

أعربت الحكومة السودانية، عن ترحيبها بتصريح مجلس الأمن الدولي، عقد اجتماع يوم الخميس المقبل، لمناقشة النزاع بشأن سد النهضة الإثيوبي.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية، عن المتحدث الرسمي باسم فريق مفاوضات سد النهضة السوداني، قوله إن "السودان يرحب باستجابة رئيس مجلس الأمن، لطلب السودان الخاص بعقد جلسة لمناقشة النزاع بشأن سد النهضة الإثيوبي، وتصريحه بعقد الجلسة يوم الثامن من يوليو الجاري".

يشار إلى أن وزيرة الخارجية السودانية، كانت بعثت برسالة الي رئيس مجلس الأمن في الثاني والعشرين من شهر يونيو الماضي ، دعت فيها المجلس إلى عقد جلسة في أقرب وقت ممكن لبحث تطورات الخلاف حول سد النهضة الاثيوبي.

وحَثّ كل الاطراف على الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي والامتناع عن اتخاذ أية إجراءات آحادية الجانب ودعوة إثيوبيا للكف عن الملء الأحادي لسد النهضة دون التوصل لاتفاق نهائي، الأمر الذي يفاقم النزاع ويشكل تهديداً للأمن والسلام الاقليمي والدولي.