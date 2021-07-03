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البعثة الأممية بليبيا: سنواصل العمل مع ملتقى الحوار للاتفاق على القاعدة الدستورية للانتخابات

05:38 م السبت 03 يوليه 2021
البعثة الأممية بليبيا: سنواصل العمل مع ملتقى الحوار للاتفاق على القاعدة الدستورية للانتخابات

ممثلي منتدى الحوار السياسي الليبي

طرابلس - (أ ش أ):

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، إنها ستواصل العمل مع أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي للوصول إلى أرضية مشتركة؛ للاتفاق على القاعدة الدستورية التي يفترض أن تجرى بموجبها انتخابات 24 ديسمبر المقبل.

وشددت البعثة - في بيان أوردته (بوابة الوسط) الليبية - على ضرورة مواصلة أعضاء الملتقى التشاور فيما بينهم من أجل التوصل إلى حل توفيقي عملي وتعزيز ما يوحدهم، مؤكدة استمرارها في التواصل مع أعضاء الملتقى ولجنة التوافقات لبناء الأرضية المشتركة، بالاستناد إلى مقترح اللجنة القانونية الذي يعرف الجميع بأنه الإطار المرجعي للقاعدة الدستورية للانتخابات.

وأشارت إلى الاجتماع الذي عقده الملتقى - لمدة خمسة أيام في سويسرا خلال الفترة من 28 يونيو إلى 2 يوليو الجاري - بهدف معالجة القضايا العالقة بعد أن عقد الملتقى اجتماعه الافتراضي في مايو الماضي للنظر في مقترح قدمته اللجنة القانونية المنبثقة عنه لإقرار قاعدة دستورية للانتخابات، وناقشت الجلسة العامة في سويسرا اقتراحا توفيقيا، وضعته اللجنة الاستشارية استنادا إلى مقترح اللجنة القانونية بشأن وضع قاعدة دستورية للانتخابات.

هذا المحتوى من

الحوار السياسي الليبي انتخابات ليبيا الأمم المتحدة

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