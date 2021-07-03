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زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب جزيرة سومطرة الإندونيسية

05:26 م السبت 03 يوليه 2021
زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب جزيرة سومطرة الإندونيسية

مقياس ريختر

جاكرتا - (د ب أ)

ضرب زلزال بقوة 3ر5 درجة على مقياس ريختر جنوب جزيرة سومطرة الإندونيسية ، اليوم السبت.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال يقع على عمق 61 كيلومترا تحت سطح البحر عند التقاء خط عرض 33ر4 درجة جنوبا وخط طول 38ر102 شرقا.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

مقياس ريختر جزيرة سومطرة اندونيسيا

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