أفغانستان ترصد أول حالة وفاة بالسلالة الهندية من كورونا

كابول - (أ ش أ):

قال وزير الصحة الأفغاني وحيد مجروح، اليوم السبت، إنه تم رصد أول حالة وفاة بسلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتي انتشرت في الهند.

وأضاف مجروح - في بيان نقله موقع "طلوع نيوز" الأفغاني - أنه تم رصد إصابات بالفطريات السوداء لدى مريضين آخرين.