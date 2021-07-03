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أفغانستان ترصد أول حالة وفاة بالسلالة الهندية من كورونا

05:11 م السبت 03 يوليه 2021
أفغانستان ترصد أول حالة وفاة بالسلالة الهندية من كورونا

فيروس كورونا

كابول - (أ ش أ):

قال وزير الصحة الأفغاني وحيد مجروح، اليوم السبت، إنه تم رصد أول حالة وفاة بسلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتي انتشرت في الهند.

وأضاف مجروح - في بيان نقله موقع "طلوع نيوز" الأفغاني - أنه تم رصد إصابات بالفطريات السوداء لدى مريضين آخرين.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا الهند أفغانستان وزارة الصحة الأفغانية

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